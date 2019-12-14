Тете в Баварію за 50 мільйонів – чутки небезпідставні, але агент дико перегинає

Німецькому гранду приписують інтерес до таланта Шахтаря. Наскільки це серйозно?

На тижні з'явилися чутки, що Баварія нібито готова заплатити Шахтарю за Тете 50 мільйонів євро, а клуби вже просунулися в переговорах і незабаром втрясуть усі деталі. Бразильське видання Gaucha ZH передало інформацію від агента футболіста Пабло Буено.

У Німеччині потенційне придбання Тете "хайпові" видання пов'язали зі зривом трансферу Лероя Сане. Баварія довго торгувала вінгера Манчестер Сіті, але через серйозну травму гравця перехід не відбувся. При цьому англійський клуб не планує зменшувати ціну на Сане (понад 100 млн євро), а сам Лерой повернеться з лазарету лише в лютому.

Тете вважають альтернативою для Сане. На користь "гірника" є два аргументи: він значно дешевший і здоровий (зможе пройти зимову підготовку, буде готовий допомагати з першого дня). Однак 19-річний бразилець ще зовсім не показав себе на топ-рівні, навіть в УПЛ не став зіркою. Він космічно поступається в класі Сане.

Здавалося, що вкид агента – цілковита маячня. Але ці чутки мають під собою ґрунт. Авторитетний журналіст SportBild Крістіан Фальк мав розмову з представниками Баварії про Тете. За його словами, переговори наразі не настільки конкретні, як про це повідомляють у Бразилії. Однак факт інтересу та контактів головний інсайдер по Баварії не спростовує.

Баварії потрібне підсилення флангів атаки (оренда Перішіча та переведення Мюллєра – це лише тимчасовий вихід з ситуації). 19-річний Тете міг би спокійно рости за спинами Гнабрі та Комана, але мюнхенцям необхідна бойова одиниця під основу на другу частину сезону. Тете до цього не готовий, навіть юний Альфонсо Девіс, якого прилаштували на фланзі оборони, зараз виграє в нього конкуренцію. А ще є універсал Сарпріт Сінгх і купа талановитих одноліток Тете.

Баварія не заплатить за бразильця 50 мільйонів євро. До цього року найдорожчим придбанням "ротен" був Толіссо за 41 млн. Керівництво заявило про готовність багато витрачати, після літа залишилося чимало зекономлених коштів, однак мова була про зірок світового масштабу, а не перспективних юнаків. Сума явно завищена агентом Тете, який володіє частиною прав на футболіста. Вболівальники Баварії хвилюються, щоб бразилець не повторив долю коштовного Ренату Санчеша.

Тете у лютому перебрався з Греміо до Шахтаря за 15 мільйонів євро. Бразильський клуб зберіг 15% прав на вінгера. У контракті "гірники" прописали грандіозну клаусулу – 150 мільйонів.

У цьому сезоні він провів 13 матчів УПЛ, в яких відзначився 3 голами, а також реалізував пенальті в Лізі чемпіонів проти Динамо Загреб. Бразилець розпочинав сезон у ротації, проте скористався травмою та втратою форми в Марлоса і пробився в стартовий склад "гірників".

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