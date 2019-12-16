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Агуеро повернувся до тренувань у загальній групі Манчестер Сіті

20:31 155 Читать на русском
Агуеро повернувся до тренувань у загальній групі Манчестер Сіті
Серхіо Агуеро / ФК Манчестер Сіті

Нападник англійського Манчестер Сіті Серхіо Агуеро одужав після травми та розпочав займатися із рештою гравців основи.

Досвідчений аргентинець знову тренується, відрапортував офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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У понеділок Агуеро вперше займався у загальній групі після м'язового ушкодження. 31-річний форвард травмувався у матчі з Челсі в листопаді та змушений був пропустити 6 матчів "містян" у всіх турнірах. Наразі невідомо, коли Агуеро з'явиться на полі. Вочевидь, у поєдинку Кубка ліги проти Оксфорда 18 грудня він не зіграє.

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро загалом провів за Сіті 16 матчів, у яких забив 13 м'ячів.

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Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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