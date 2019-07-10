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"Сане міг би допомогти Баварії", – Ковач прокоментував потенційний трансфер вінгера

00:35 77 Читать на русском
"Сане міг би допомогти Баварії", – Ковач прокоментував потенційний трансфер вінгера
Лерой Сане / Манчестер Сіті

Головний тренер Баварії Ніко Ковач вважає, що Лерой Сане здатен підсилити його команду.

"Сане точно міг би допомогти Баварії. Його рівень видно в матчах за збірну Німеччини і Манчестер Сіті.

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Щодо трансферів, то ми боремося проти держав і мільярдерів. Гравці відправляються в Абу-Дабі, Катар, Дубаї. У них в розпорядженні набагато більше грошей, ніж у такого клубу, як Баварія", – цитує Ковача Goal.com.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що німецький клуб працює над трансфером вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане, це підтвердив президент Баварії Улі Хьонесс.

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Теги
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