toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Сане мог бы помочь Баварии", – Ковач прокомментировал возможный трансфер вингера

00:35 18 Читати українською
"Сане мог бы помочь Баварии", – Ковач прокомментировал возможный трансфер вингера
Лерой Сане / Манчестер Сити

Главный тренер Баварии Нико Ковач считает, что Лерой Сане способен усилить его команду.

"Сане точно мог бы помочь Баварии. Его уровень видно в матчах за сборную Германии и Манчестер Сити.

Сане отказался переходить в Баварию, – СМИ

Что касается трансферов, то мы боремся против государств и миллиардеров. Игроки отправляются в Абу-Даби, Катар, Дубаи. У них в распоряжении гораздо больше денег, чем у такого клуба, как Бавария", – цитирует Ковача Goal.com.

Бавария ожидает решения Сане – как альтернативу рассматривают Дембеле и еще два таланта

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб работает над трансфером вингера Манчестер Сити Лероя Сане, это подтвердил президент Баварии Ули Хьонесс.

blog_ava
Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину
9 июля
577
Теги
Нико Ковач Нико Ковач Трансферы Манчестер Сити Трансферы Баварии Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
52
мин
Женесс
18:55
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук