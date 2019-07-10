"Сане мог бы помочь Баварии", – Ковач прокомментировал возможный трансфер вингера

Главный тренер Баварии Нико Ковач считает, что Лерой Сане способен усилить его команду.

"Сане точно мог бы помочь Баварии. Его уровень видно в матчах за сборную Германии и Манчестер Сити.

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Что касается трансферов, то мы боремся против государств и миллиардеров. Игроки отправляются в Абу-Даби, Катар, Дубаи. У них в распоряжении гораздо больше денег, чем у такого клуба, как Бавария", – цитирует Ковача Goal.com.

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Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб работает над трансфером вингера Манчестер Сити Лероя Сане, это подтвердил президент Баварии Ули Хьонесс.