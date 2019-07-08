Баварія очікує на рішення Сане – як альтернативу розглядають Дембеле та ще два таланти

Баварія має кілька варіантів підсилення складу цього трансферного вікна.

Трансферні плани Баварії напряму залежать від рішення Лероя Сане, повідомляє Kicker.

Сане відмовився переходити в Баварію, – ЗМІ

Якщо німець відмовиться від переходу, то мюнхенці зосередяться на придбанні Усмана Дембеле, який, мабуть, покине Барселону через можливий трансфер Неймара.

Окрім них, Баварія також розглядає кандидатури Бенжаміна Хайнріхса та Ченгіза Ундера. Перший вразив своїм виступом у складі молодіжної збірної Німеччини на Євро U-21, а турок вважається дуже перспективним трансфером.

Зазначимо, що Баварія шукає підсилення позиції вінгера після того, як Рібері та Роббен покинули команду на правах вільних агентів. Нідерландець, до речі, вже оголосив про завершення кар'єри.

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