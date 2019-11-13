Санчо зізнався, кого вважає своїми кумирами

Півзахисник дортмундської Борусії розповів, на кого рівнявся і ким захоплювався на етапі свого становлення.

"Все було націлене на те, аби освоювати вміння і самовиражатися. Мені подобається адаптувати фінти до реальної гри. Це створює проблеми захисту, тому що суперники не думають, що ти володієш такими навичками. Це надає перевагу над деякими гравцями, і, на щастя, в моєму випадку це справно працює.

Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро

На YouTube я особливо уважно стежив за Роналдінью. Але мені також подобалися Френк Лемпард і Дідьє Дрогба, коли вони виступали за Челсі. Це три гравці, на яких я рівнявся", – розповів Санчо виданню Independent.

Нагадаємо, Санчо переїхав у Дортмунд влітку 2017-го з Манчестер Сіті. Чинний контракт 19-річного англійця з "джмелями" діє до літа 2022 року. На півзахисника претендує мадридський Реал, який готовий викласти за гравця 116 млн євро.

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