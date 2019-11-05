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Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро

13:40 648 Читать на русском
Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро
Джейдон Санчо / Фото ФК Борусія Д

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо може пакувати валізи в Мадрид.

Реал відновив інтерес до послуг Джейдона Санчо та вже влітку спробує придбати атакувального хавбека, повідомляє Daily Mail.

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Борусія Д вже змирилась з потенційною втратою гравця, але не має наміру відпускати свого таланта дешевше за 116 млн євро. Мадридці вважають таку ціну справедливою і готові розкошелитись задля підписання Джейдона.

Чинний контракт 19-річного англійця з "джмелями" діє до літа 2022 року.

В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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