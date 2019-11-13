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Санчо признался, кого считает своими кумирами

20:28 85 Читати українською
Санчо признался, кого считает своими кумирами
Джейдон Санчо / Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии рассказал, на кого равнялся и кем восхищался на этапе своего становления.

"Все было направлено на то, чтобы осваивать умения и самовыражаться. Мне нравится адаптировать финты к реальной игре. Это доставляет проблемы защите, потому что соперники не думают, что ты владеешь такими навыками. Это дает преимущество над некоторыми игроками, и, к счастью, в моем случае это исправно работает.

Реал приготовил за Санчо больше 100 млн евро

На YouTube я особенно внимательно следил за Роналдинью. Но мне также нравились Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба, когда они выступали за Челси. Это три игрока, на которых я равнялся", – рассказал Санчо изданию Independent.

Напомним, Санчо переехал в Дортмунд летом 2017 года из Манчестер Сити. Действующий контракт 19-летнего англичанина со "шмелями" действует до лета 2022 года. На полузащитника претендует мадридский Реал, который готов выложить за игрока 116 млн евро.

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Дидье Дрогба Дидье Дрогба Роналдиньо Роналдиньо Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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