"На мене вплинули Роналдінью і, очевидно, Вейн Руні – ці двоє є дуже знаковими і чудовими зразками для наслідування.

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Чесно кажучи, я навчився грати, коли був меншим у себе в Південному Лондоні. Я просто спостерігав, як старші хлопці грають, приєднувався до них і починав закохуватися в гру. Потім футбол був у школі і після неї. Ось тоді все стало серйозно", – цитує Санчо сайт МЮ.

Нагадаємо, до трансферу в Манчестер Юнайтед Джейдон виступав у Борусії протягом останніх 4-х сезонів. За "червоних дияволів" 21-річний коштовний вінгер гратиме під 25 номером.

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