"На меня повлияли Роналдиньо и, очевидно, Уэйн Руни – эти двое являются очень знаковыми и прекрасными образцами для подражания.

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Честно говоря, я научился играть, когда был младше у себя в Южном Лондоне. Я просто наблюдал, как старшие ребята играют, присоединялся к ним и начинал влюбляться в игру. Затем футбол был в школе и после нее. Вот тогда все стало серьезно", – цитирует Санчо сайт МЮ.

Напомним, до трансфера в Манчестер Юнайтед Джейдон выступал в Боруссии в течение последних 4-х сезонов. За "красных дьяволов" 21-летний драгоценный вингер будет играть под 25 номером.

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