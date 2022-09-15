У оголошеній збірною Англією заявці на майбутні матчі Ліги націй зі збірними Італії та Німеччини не знайшлося місця двом нападникам Манчестер Юнайтед, Джейдону Санчо та Маркусу Рашфорду. Про це повідомляє офіційний Твіттер "трьох левів".

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Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт пояснювати своє спірне рішення поки що не став. В активі дуету Манчестер Юнайтед у цьому сезоні чемпіонату Англії вже є п'ять забитих м'ячів.

Саутгейт особисто був присутній на провальному для Абрахама матчі Удінезе – Рома (4:0), але все одно вирішив викликати Теммі до збірної.

Повна заявка виглядає так:

Воротарі: Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Дін Хендерсон (Ноттінгем Форест);

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл (Челсі), Коннор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенхем), Марк Гехі (Крістал Пелас), Ріс Джеймс (Челсі), Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед), (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Фікайо Томорі (Мілан), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Вест Хем), Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон);

Нападники: Теммі Абрахам (Рома), Джаррод Боуен (Вест Хем), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Тоттенхем), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Айвен Тоні (Брентфорд).

23 вересня збірна Англії зіграє з Італією у Мілані, а 26 вересня зіграє вдома у Лондоні зі збірної Німеччини.

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