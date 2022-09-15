Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні обрав футболістів, які зіграють в поєдинках з Гондурасом та Ямайкою.

До заявки "альбіселесте" потрапило аж 28 гравців. Відзначимо, що в зірковому складі опинився і Ліонель Мессі, який може зіграти проти новачка Динамо Кахіма Перріса в спарингу.

Легіонер Динамо отримав виклик до національної збірної та може зіграти проти Мессі

Голкіпери: Армані, Еміліано Мартінес, Рульї.

Захисники: Монтіель, Моліна, Пеццела, Ромеро, Нахуен Перес, Лісандро Мартінес, Отаменді, Акунья, Медіна, Тальяфіко.

Півзахисники: Паредес, Гвідо Родрігес, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Де Пауль, Ло Чельсо, Альмада, Ді Марія.

Нападники: Дибала, Мессі, Хуліан Альварес, Хоакін Корреа, Анхель Корреа, Лаутаро Мартінес.

Зауважимо, що в аргентинців заплановано на 2 спаринги на вересень: 23-го – проти Гондураса, а 28-го – з Ямайкою, за яку і виступає новачок Динамо Кахім Перріс.

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