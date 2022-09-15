В объявленной сборной Англией заявке на предстоящие матчи Лиги наций со сборными Италии и Германии не нашлось места двум нападающим Манчестер Юнайтед, Джейдону Санчо и Маркусу Рашфорду. Об этом информирует официальный Твиттер "трёх львов".

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснять свое спорное решение пока что не стал. На счету дуэта Манчестер Юнайтед в нынешнем чемпионате Англии уже есть пять забитых мячей.

Саутгейт лично присутствовал на провальном для Абрахама матче Удинезе – Рома (4:0), но всё равно решил вызвать Тэмми в сборную.

Полная заявка выглядит так:

Вратари: Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Дин Хендерсон (Ноттингем Форест);

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Бен Чилуэлл (Челси), Коннор Коуди (Эвертон), Эрик Дайер (Тоттенхэм), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Рис Джеймс (Челси), Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Фикайо Томори (Милан), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити);

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд), Мэйсон Маунт (Челси), Кэлвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Вест Хэм), Джеймс Уорд-Прауз (Саутгемптон);

Нападающие: Тэмми Абрахам (Рома), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Букайо Сака (Арсенал), Рахим Стерлинг (Челси), Айвен Тони (Брентфорд).

23 сентября сборная Англии сыграет с Италией в Милане, а 26 сентября примет в Лондоне сборную Германии.

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