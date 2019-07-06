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АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Санчес получил повреждение в матче против Аргентины

6 июля 23:22 36 Читати українською
Санчес получил повреждение в матче против Аргентины
Алексис Санчес / Reuters

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не смог доиграть матч за "бронзу" Копа Америка-2019.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

30-летний форвард покинул поле уже в дебюте встречи против Аргентины.

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Санчес почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил тренерский штаб заменить его на 17-й минуте матча. Вместо нападающего Манчестер Юнайтед вышел хавбек Матиас Фернандес, который представляет мексиканскую Некаксу.

Напомним, Алексис страдал от проблем со здоровьем на протяжении всего сезона 2018/19. Чилиец потерял место в стартовом составе Манчестер Юнайтед, который рассматривает варианты с продажей Санчеса этим летом.

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Теги
Мир Аргентина - Чили Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Чили Чили Копа Америка-2019
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