Санчес получил повреждение в матче против Аргентины

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес не смог доиграть матч за "бронзу" Копа Америка-2019.

30-летний форвард покинул поле уже в дебюте встречи против Аргентины.

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Санчес почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил тренерский штаб заменить его на 17-й минуте матча. Вместо нападающего Манчестер Юнайтед вышел хавбек Матиас Фернандес, который представляет мексиканскую Некаксу.

Напомним, Алексис страдал от проблем со здоровьем на протяжении всего сезона 2018/19. Чилиец потерял место в стартовом составе Манчестер Юнайтед, который рассматривает варианты с продажей Санчеса этим летом.

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