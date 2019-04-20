Санчес потрапив у секс-скандал зі знаменитою фанаткою Роналду – вона шокує відвертими фото (18+)

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не втомлюється потрапляти на перші шпальта скандальних хронік.

Зірковий чилійський форвард, який грає по великих святах після переходу у Манчестер Юнайтед, схоже, повністю зосередився на ефектних красунях. Минулого року 20-річна британська студентка заявила, що Санчес пропонував їй 100 тисяч євро за спільну ніч, а зараз екс-гравця Барселони атакує знаменитиа парагвайська модель Мірта Соса. За словами дівчини, яка регулярно з'являється на обкладинках чоловічого журналу Playboy, Алексіс зробив її життя неможливим.

Вінісіус "засвітив" свою сексапільну дівчину – юну зірку Реала зводить з розуму старша на 5 років пишногруда брюнетка

Мірта Соса, яка може похвалитись більше 100 тисячами підписників у Інстаграм, здобула величезну популярність як палка прихильниця Кріштіану Роналду. Пишногруда брюнетка регулярно тішила своїх "фоловерів" відвертими фото у футболці Реала з сьомим номером, поки про неї не почали писати майже усі світові таблоїди. Особливого галасу наробила її світлина на фоні фантастичного гола португальця у ворота своєї майбутньої команди – Ювентуса.

Однак зараз дівчина страждає зовсім не через нерозділене кохання з Кріштіану, а від домагань з боку Санчеса. Про це вона зізналась у інтерв'ю виданню Mirror:

"Мені було дуже складно. Я майже покінчила з власним життям. Це було якраз тоді, коли я познайомилась з Алексісом. Він підтримував мене, допомагав у всьому, і я це ціную. Він надіслав мені квитки на літак до нього, але я не погодилась. Я казала йому, що прилечу лише у тому випадку, якщо наші стосунки стануть публічними. Я не хотіла стати дівчиною на одну ніч.

Він телефонував мені 24 години на добу, стежив за мною по всьому світу та не дозволяв нічого робити. Моє життя стало неможливим, я існувала лише для нього. Я закохалася в цю людину, а він стверджував, що йому більше ніхто не потрібен. Алексіс зробив мені боляче, я почуваюсь розбитою.

Але я більше не витрачаю час на нього. Алексіс може робити все, що йому заманеться: телефонувати мені, заздрити, плакати, битись в істериці на підлозі... Він навіть "тероризував" моїх друзів, щоб я повернулась".

Через скандальне інтерв'ю моделі агенту Санчеса, Фернандо Фелічевічу, довелось зробити офіційну заяву, де зазначається, що його клієнт "жодного разу не спілкувався з міс Сосою".

До слова, минулої осені Санчес оголосив про розрив стосунків з іспанською актрисою Мейте Родрігес.