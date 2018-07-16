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Санчес не полетів з Манчестер Юнайтед в США через проблеми з візою

21:54 3 Читать на русском
Санчес не полетів з Манчестер Юнайтед в США через проблеми з візою
Алексіс Санчес / Фото: ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес пропустить частину підготовки команди до нового сезону.

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес пропускає початок передсезонного турне команди по США через проблеми з візою, інформує BBC.

У лютому цього року іспанський суд засудив чилійця до 16 місяців тюремного ув'язнення умовно за несплату податків. США не видають візи іноземцям, які були визнані винними в податковому шахрайстві. Юристи Санчеса працюють над вирішенням цієї проблеми, але процес займає більше часу, ніж розраховували в Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" проведуть перший матч в США 20 липня, їхнім суперником стане мексиканська Америка.

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Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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