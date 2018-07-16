Санчес не полетел с Манчестер Юнайтед в США из-за проблем с визой

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес пропустит часть подготовки команды к новому сезону.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес пропускает начало предсезонного турне команды по США из-за проблем с визой, информирует BBC.

В феврале этого года испанский суд приговорил чилийца к 16 месяцам тюремного заключения условно за неуплату налогов. США не выдают визы иностранцам, которые были признаны виновными в налоговом мошенничестве. Юристы Санчеса работают над решением этой проблемы, но процесс занимает больше времени, чем рассчитывали в Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" проведут первый матч в США 20 июля, их соперником станет мексиканская Америка.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"