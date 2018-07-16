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Санчес не полетел с Манчестер Юнайтед в США из-за проблем с визой

21:54 34 Читати українською
Санчес не полетел с Манчестер Юнайтед в США из-за проблем с визой
Алексис Санчес / Фото: ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес пропустит часть подготовки команды к новому сезону.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес пропускает начало предсезонного турне команды по США из-за проблем с визой, информирует BBC.

В феврале этого года испанский суд приговорил чилийца к 16 месяцам тюремного заключения условно за неуплату налогов. США не выдают визы иностранцам, которые были признаны виновными в налоговом мошенничестве. Юристы Санчеса работают над решением этой проблемы, но процесс занимает больше времени, чем рассчитывали в Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" проведут первый матч в США 20 июля, их соперником станет мексиканская Америка.

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Теги
Англия Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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