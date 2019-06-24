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Сампдорія бачить у Маліновському заміну лідеру команди, яким цікавиться Арсенал

12:27 541 Читать на русском
Сампдорія бачить у Маліновському заміну лідеру команди, яким цікавиться Арсенал
Руслан Маліновський / ФК Генк

Сампдорія проявляє інтерес до хавбека Генка та збірної України Руслана Маліновського.

Сампдорія продовжує стежити за Русланом Маліновським. Генуезці, яких недавно очолив Еусебіо Ді Франческо, бачать в особі 26-річного українського хавбека заміну Денісу Прату та готові викласти 12 млн євро та 5 млн в якості бонусів.

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Бельгійцем активно цікавиться Арсенал, який роздумує над підписанням 25-річного півзахисника. У разі відходу Прата (2 голи та 3 асисти у сезоні 2018/19, трансферна вартість – 25 млн євро) саме Маліновський стане основним кандидатом для Сампдорії, повідомляє Voetbal primeur.

Нагадаємо, основним претендентом на Маліновського є Аталанта, яка виступатиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

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