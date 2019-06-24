Сампдорія бачить у Маліновському заміну лідеру команди, яким цікавиться Арсенал

Сампдорія проявляє інтерес до хавбека Генка та збірної України Руслана Маліновського.

Сампдорія продовжує стежити за Русланом Маліновським. Генуезці, яких недавно очолив Еусебіо Ді Франческо, бачать в особі 26-річного українського хавбека заміну Денісу Прату та готові викласти 12 млн євро та 5 млн в якості бонусів.

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Бельгійцем активно цікавиться Арсенал, який роздумує над підписанням 25-річного півзахисника. У разі відходу Прата (2 голи та 3 асисти у сезоні 2018/19, трансферна вартість – 25 млн євро) саме Маліновський стане основним кандидатом для Сампдорії, повідомляє Voetbal primeur.

Нагадаємо, основним претендентом на Маліновського є Аталанта, яка виступатиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

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