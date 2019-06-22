toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДАРІО СРНА НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Генк готовий знизити ціну на Маліновського заради переходу українця в Аталанту

12:26 31 Читать на русском
Генк готовий знизити ціну на Маліновського заради переходу українця в Аталанту
Руслан Маліновський / ФК Генк

Український хавбек Руслан Маліновський близький до переходу в італійську Аталанту.

Бельгійський Генк готовий знизити ціну на Руслана Маліновського до 15 мільйонів євро, аби перехід українця в Аталанту все ж здійснився, повідомляє сайт Alfredopedulla.com.

Сампдорія втрутилась у боротьбу за Маліновського та вже зробила пропозицію Генку

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генк готовий продати Маліновського мінімум за 20 мільйонів євро, а бронзовий призер Серії А пропонував лише 15 мільйонів. Сам українець заявив, що почувається обдуреним.

Трансфер Маліновського в Аталанту під загрозою зриву – на українця претендують й інші клуби

До слова, у минулому сезоні Маліновський зіграв за Генк 51 матч в усіх турнірах, де український хавбек забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

blog_ava
Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші
12:00
1168
Теги
Українці за кордоном Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Італія Аталанта Аталанта Генк Генк Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
26
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук