Генк готовий знизити ціну на Маліновського заради переходу українця в Аталанту

Український хавбек Руслан Маліновський близький до переходу в італійську Аталанту.

Бельгійський Генк готовий знизити ціну на Руслана Маліновського до 15 мільйонів євро, аби перехід українця в Аталанту все ж здійснився, повідомляє сайт Alfredopedulla.com.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генк готовий продати Маліновського мінімум за 20 мільйонів євро, а бронзовий призер Серії А пропонував лише 15 мільйонів. Сам українець заявив, що почувається обдуреним.

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До слова, у минулому сезоні Маліновський зіграв за Генк 51 матч в усіх турнірах, де український хавбек забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.