Аргентинський фахівець Хорхе Сампаолі повернувся в Прімеру після 5-річної перерви.

Сампаолі – новий головний тренер Севільї. Тренер підписав контракт на два роки – до літа 2024-го, повідомляє офіційний сайт клубу.

Севілья звільнила Лопетегі через лічені хвилини після чергового провалу

Хорхе замінить Лопетегі, з яким команда опинилася біля зони вильоту Прімери. Це вже друге пришестя аргентинця в Севілью. Раніше він тренував "нервіон" у сезоні-2016/17.

За останні роки Сампаолі встиг попрацювати у Сантосі та Атлетіко Мінейро, а також очолював збірну Аргентини. Влітку 62-річний фахівець покинув Марсель через непорозуміння з керівництвом.

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