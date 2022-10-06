Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли вернулся в Примеру после 5-летнего перерыва.

Сампаоли – новый главный тренер Севильи. Тренер подписал контракт на два года – до лета 2024, сообщает официальный сайт клуба.

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Хорхе заменит Лопетеги, с которым команда оказалась у зоны вылета Примеры. Это уже второе пришествие аргентинца в Севилью. Ранее он тренировал "нервион" в сезоне-2016/17.

За последние годы Сампаоли успел поработать в Сантосе и Атлетико Минейро, а также возглавлял сборную Аргентины. Летом 62-летний специалист покинул Марсель из-за конфликта с руководством.

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