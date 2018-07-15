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Франція – Хорватія: "гальські півні" перемагають після яскравого першого тайму

18:53 514 Читать на русском
Франція – Хорватія: "гальські півні" перемагають після яскравого першого тайму
Франція – Хорватія: звіт матчу ЧС-2018

Франція та Хорватія зустрічаються у фінальному матчі ЧС-2018 в боротьбі за титул. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Франція – Хорватія розпочався о 18:00.

Зі старту гри територіальною перевагою заволоділи хорвати, французи ж прогнозовано зайняли позиції в позиційній обороні. Перша небезпека володінням Уго Льоріса виникала з флангів, однак "гальські півні" у власному штрафному майданчику ситуацію контролювали. В центрі уваги часто опинявся герой півфіналу Іван Перішіч: він і сам прострілював, і відгукувався на передачі партнерів.

Франція – Хорватія – відео голів

На 18 хвилині Франція відкрила рахунок, реалізувавши чи не першу свою осмислену атаку. Антуан Грізманн заробив штрафний, а потім сам виконав подачу. Ніхто з партнерів не відгукнувся, але м'яч знайшов голову Маріо Манджукіча та влетів у сітку – перший автогол в історії фіналів чемпіонатів світу.

Франція – Хорватія: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2018

Хорватія намагалася відповісти також зі стандарту. Дві подачі Луки Модріча не дали результату, а третя призвела до взяття воріт. Капітан "картатих" закинув м'яч у штрафний майданчик, де той після кількох верхових дуелей потрапив до Перішіча – Іван потужним пострілом зрівняв рахунок.

На 35 хвилині трапився суперечливий епізод біля воріт Даніеля Субашіча. Після подачі кутового м'яч влучив у руку Івану Перішічу. Арбітр відразу не призначив пенальті, але після перегляду відеоповтору вказав на позначку. Антуан Грізманн бездоганно виконав 11-метровий та знову вивів французів вперед.

Під завісу першого тайму хорвати влаштували штурм французьких воріт, найбільш гострими були подачі зі штрафних і кутових. В одному з епізодів міг відзначитися Домагой Віда, але екс-"динамівець" не зумів підлаштуватися під м'яч і не влучив у ворота. Франція втримала перевагу та пішла на перерву лідером.

ЧС-2018, фінал

Франція – Хорватія – 2:1 (LIVE)

Голи: Манджукіч, 18 (аг), Грізманн, 36 (пен) – Перішіч, 28

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція

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2 : 1
Хорватія
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ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція Франція
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