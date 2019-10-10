Піваріч не визначився зі своїм майбутнім – контракт гравця завершується наприкінці сезону 2019/20

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про відновлення після травми та поділився планами на майбутнє.

"Мій контракт з Динамо завершується наприкінці сезону. Але спочатку я хочу повернутися на поле, бути повністю здоровим, грати. Тоді подивимося, що буде далі. Поки не знаю.

Піваріч зазнав пошкодження у матчі Динамо U-21

У мене є пошкодження, але я беру участь в командних тренуваннях. Коліно в порядку, але ще відчуваються наслідки травми. На жаль, все не так просто. Є проблеми з тим, щоб повернути ігровий ритм, це вимагає часу.

Але я вже проходив таку травму раніше, знаю, скільки терпіння потрібно, щоб повернутися на колишній рівень", – розповів Піваріч в коментарі Sportske jutarnj.

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