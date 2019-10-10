toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Піваріч не визначився зі своїм майбутнім – контракт гравця завершується наприкінці сезону 2019/20

18:12 2 Читать на русском
Піваріч не визначився зі своїм майбутнім – контракт гравця завершується наприкінці сезону 2019/20
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про відновлення після травми та поділився планами на майбутнє.

"Мій контракт з Динамо завершується наприкінці сезону. Але спочатку я хочу повернутися на поле, бути повністю здоровим, грати. Тоді подивимося, що буде далі. Поки не знаю.

Піваріч зазнав пошкодження у матчі Динамо U-21

У мене є пошкодження, але я беру участь в командних тренуваннях. Коліно в порядку, але ще відчуваються наслідки травми. На жаль, все не так просто. Є проблеми з тим, щоб повернути ігровий ритм, це вимагає часу.

Але я вже проходив таку травму раніше, знаю, скільки терпіння потрібно, щоб повернутися на колишній рівень", – розповів Піваріч в коментарі Sportske jutarnj.

"Вечеряв з Ульє, але перехід у Ліверпуль зірвався": Олександр Головко – про Динамо, Зінченка і тренерську кар'єру

blog_ava
Гвардіола назвав одного гравця, якого б не продав навіть за півмільярда євро
15:06
5493
Теги
Трансфери Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук