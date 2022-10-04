На тижні англійські ЗМІ розповсюдили інформацію про зацікавленість Ліверпуля в універсальному півзахисникові Баварії та збірної Німеччини Джамалі Мусіалі. Німецький журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг попросив спортивного директора мюнхенського клубу Хасана Саліхаміджіча прокоментувати цю інформацію.

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"Так, Ліверпуль, як і будь-який інший топ-клуб світу, дійсно зацікавлений у послугах Мусіали. Але ми не ведемо переговори щодо трансферу, тому що гравець не продається. Сам Мусіала не хоче залишати Баварію", – заявив Саліхаміджіч.

У поточному сезоні Мусіала забив уже 7 голів у дев'яти матчах за Баварію у різних турнірах.

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