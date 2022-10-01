Перший тайм перетворився на бенефіс Джамала Мусіали. 19-річний хавбек Баварії до свого гола додав асисти на Сане і Мане – сенегалець перервав серію з 5 матчів без результативних дій.

Баварія розгромила Байєр і перервала затяжну безвиграшну серію – Мусіала скинув Леверкузен у зону вильоту

По перерві мюнхенці почали безтурботно марнувати моменти, але Лукаш Градецкі подарував їм ще один гол на 84-й хвилині. Воротар Байєра послизнувся на мокрому газону і викотив м'яч Томасу Мюллєру – 4:0.