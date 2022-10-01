Жахливий фейл кіпера і феєрія Мусіали у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 4:0
09:45 - Читать на русском
Баварія розтрощила Байєр у матчі-відкритті 8 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Перший тайм перетворився на бенефіс Джамала Мусіали. 19-річний хавбек Баварії до свого гола додав асисти на Сане і Мане – сенегалець перервав серію з 5 матчів без результативних дій.
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По перерві мюнхенці почали безтурботно марнувати моменти, але Лукаш Градецкі подарував їм ще один гол на 84-й хвилині. Воротар Байєра послизнувся на мокрому газону і викотив м'яч Томасу Мюллєру – 4:0.
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