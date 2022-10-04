Полузащитник Баварии Джамал Мусиала в самом деле попал в сферу интересов Ливерпуля.

На неделе английские СМИ распространили информацию об интересе Ливерпуля к универсальному полузащитнику Баварии и сборной Германии Джамалу Мусиале. Немецкий журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг попросил спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича прокомментировать эту информацию.

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"Да, Ливерпуль, как и любой другой топ-клуб мира, в самом деле заинтересован в услугах Мусиалы. Но мы не ведём переговоры о трансфере, потому что игрок не продаётся. Сам Мусиала не хочет покидать Баварию", – заявил Салихамиджич.

В текущем сезоне Мусиала забил уже 7 голов в девяти матчах за Баварию в разных турнирах.

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