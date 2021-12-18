Салернітана – Інтер – 0:5 – відео історичних голів та огляд матчу
09:37 - Читать на русском
Інтер розтрощив Салернітану у 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Іван Перішіч 11’
Дензел Дюмфріс 33’
Алексіс Санчес 52’
Лаутаро Мартінес 77’
11’ Іван Перішіч
33’ Дензел Дюмфріс
52’ Алексіс Санчес
77’ Лаутаро Мартінес
Підопічні Сімоне Індзагі у першому таймі забили двічі, а по перерві й взагалі довели рахунок до непристойного, ще тричі вразивши ворота суперника. Ці голи посприяли історичному досягненню – вперше за календарний рік "нерадзуррі" відзначились понад 100 голами у Серії А.
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Перемога дозволила Інтеру закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці італійської першості. Ба більше, міланці втретє у своїй історії виграли 5 матчів у чемпіонаті поспіль з нулем пропущених. Салернітана ж залишилась на дні турнірної таблиці.
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