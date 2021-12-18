Інтер розтрощив Салернітану у 18-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Сімоне Індзагі у першому таймі забили двічі, а по перерві й взагалі довели рахунок до непристойного, ще тричі вразивши ворота суперника. Ці голи посприяли історичному досягненню – вперше за календарний рік "нерадзуррі" відзначились понад 100 голами у Серії А.

Інтер знищив аутсайдера Серії А, встановивши рекорд за голами

Перемога дозволила Інтеру закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці італійської першості. Ба більше, міланці втретє у своїй історії виграли 5 матчів у чемпіонаті поспіль з нулем пропущених. Салернітана ж залишилась на дні турнірної таблиці.