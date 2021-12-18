Интер разбил Салернитану в 18-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Симоне Индзаги в первом тайме забили дважды, а после перерыва вообще довели счет до непристойного, еще трижды поразив ворота соперника. Эти голы поспособствовали историческому достижению – впервые за календарный год "нерадзурри" отметились более 100 голами в Серии А.

Интер уничтожил аутсайдера Серии А, установив рекорд по голам