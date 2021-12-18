Салернитана – Интер – 0:5 – видео исторических голов и обзор матча
09:38 - Читати українською
Интер разбил Салернитану в 18-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Иван Перишич 11’
Дензел Дюмфрис 33’
Алексис Санчес 52’
Лаутаро Мартинес 77’
11’ Иван Перишич
33’ Дензел Дюмфрис
52’ Алексис Санчес
77’ Лаутаро Мартинес
Подопечные Симоне Индзаги в первом тайме забили дважды, а после перерыва вообще довели счет до непристойного, еще трижды поразив ворота соперника. Эти голы поспособствовали историческому достижению – впервые за календарный год "нерадзурри" отметились более 100 голами в Серии А.
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Победа позволила Интеру закрепиться на первой строчке турнирной таблицы итальянского первенства. Более того, миланцы третий раз в своей истории выиграли 5 матчей в чемпионате подряд с нулем пропущенных. Салернитана осталась на дне турнирной таблицы.
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