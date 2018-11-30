Саленко: Вербіча треба залишити форвардом, навіть коли одужає Бєсєдін

Екс-нападник Динамо Олег Саленко поділився думкою щодо Беньяміна Вербіча у ролі форварда.

"Вербіч в ролі форварда? Він хоч і півзахисник, але реалізовує моменти, як нападник. Один момент – один гол. Нападники Астани як тільки не забивали, а він зіграв як справжній форвард.

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Думаю, що Вербіча треба залишити на цій позиції і далі, навіть після того як одужає і набере форму Бесєдін. Здається, коли він грав, не був таким продуктивним, як зараз Вербіч.

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Мені здається, якщо Динамо не готове взимку купувати дорогого нападника, краще використовувати і далі в цій ролі словенця", – цитує Саленка "Команда №1".