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Саленко: Вербіча треба залишити форвардом, навіть коли одужає Бєсєдін

12:30 92 Читать на русском
Саленко: Вербіча треба залишити форвардом, навіть коли одужає Бєсєдін
Беньямін Вербіч / Динамо

Екс-нападник Динамо Олег Саленко поділився думкою щодо Беньяміна Вербіча у ролі форварда.

"Вербіч в ролі форварда? Він хоч і півзахисник, але реалізовує моменти, як нападник. Один момент – один гол. Нападники Астани як тільки не забивали, а він зіграв як справжній форвард.

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Думаю, що Вербіча треба залишити на цій позиції і далі, навіть після того як одужає і набере форму Бесєдін. Здається, коли він грав, не був таким продуктивним, як зараз Вербіч.

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Мені здається, якщо Динамо не готове взимку купувати дорогого нападника, краще використовувати і далі в цій ролі словенця", – цитує Саленка "Команда №1".

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Астана - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Олег Саленко Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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