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Саленко: Вербича надо оставить форвардом, даже когда выздоровеет Беседин

12:30 58 Читати українською
Саленко: Вербича надо оставить форвардом, даже когда выздоровеет Беседин
Беньямин Вербич / Динамо

Экс-нападающий Динамо Олег Саленко поделился мнением о Беньямине Вербиче в роли форварда.

"Вербич в роли форварда? Он хоть и полузащитник, но реализует моменты, как нападающий. Один момент – один гол. Нападающие Астаны как только не забивали, а он сыграл как настоящий форвард.

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Думаю, что Вербича надо оставить на этой позиции и дальше, даже после того как выздоровеет и наберет форму Беседин. Кажется, когда он играл, не был таким продуктивным, как сейчас Вербич.

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Мне кажется, если Динамо не готово зимой покупать дорогого нападающего, лучше использовать и дальше в этой роли словенца", – цитирует Саленко "Команда №1".

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Олег Саленко Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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