Саленко: Вербича надо оставить форвардом, даже когда выздоровеет Беседин

Экс-нападающий Динамо Олег Саленко поделился мнением о Беньямине Вербиче в роли форварда.

"Вербич в роли форварда? Он хоть и полузащитник, но реализует моменты, как нападающий. Один момент – один гол. Нападающие Астаны как только не забивали, а он сыграл как настоящий форвард.

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Думаю, что Вербича надо оставить на этой позиции и дальше, даже после того как выздоровеет и наберет форму Беседин. Кажется, когда он играл, не был таким продуктивным, как сейчас Вербич.

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Мне кажется, если Динамо не готово зимой покупать дорогого нападающего, лучше использовать и дальше в этой роли словенца", – цитирует Саленко "Команда №1".