Вербіч: Зробили багато помилок через штучний газон

Атакувальний півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував важку перемогу над Астаною в поєдинку 5 туру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, перемога над Астаною дозволила Динамо за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантувати собі путівку до плей-офф з першого місця.

Астана – Динамо – відео гола та огляд матчу

"Дуже-дуже складна гра. Непросто було пристосуватися до штучного газону. Через це ми зробили багато технічних помилок.

Але дуже вчасно забили гол, незважаючи на перевагу Астани у володінні м'ячем. Вони створили кілька моментів, але ми впевнено оборонялися. Перемогли – і тепер ми в плей-офф., Це головне, я думаю", – цитує Вербіча Dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал "Футбол 2".

Динамо дивом обіграло Астану на виїзді та достроково вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця