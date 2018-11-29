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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Вербіч: Зробили багато помилок через штучний газон

21:05 121 Читать на русском
Вербіч: Зробили багато помилок через штучний газон
Беньямін Вербіч (зліва)

Атакувальний півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував важку перемогу над Астаною в поєдинку 5 туру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, перемога над Астаною дозволила Динамо за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантувати собі путівку до плей-офф з першого місця.

Астана – Динамо – відео гола та огляд матчу

"Дуже-дуже складна гра. Непросто було пристосуватися до штучного газону. Через це ми зробили багато технічних помилок.

Але дуже вчасно забили гол, незважаючи на перевагу Астани у володінні м'ячем. Вони створили кілька моментів, але ми впевнено оборонялися. Перемогли – і тепер ми в плей-офф., Це головне, я думаю", – цитує Вербіча Dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал "Футбол 2".

Динамо дивом обіграло Астану на виїзді та достроково вийшло у плей-офф Ліги Європи з першого місця

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Ліга Європи Астана - Динамо Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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