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Динамо – Шахтар: на матчі очікується 40 тисяч вболівальників

13:03 290 Читать на русском
Динамо – Шахтар: на матчі очікується 40 тисяч вболівальників
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Поєдинок 3 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем, за прогнозами, відвідає 40 тисяч глядачів.

 

На українському Класичному Динамо – Шахтар очікується 40 тисяч вболівальників, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

НСК Олімпійський загалом вміщує 70 тисяч глядачів. Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 17:00. Також ультрас "біло-синіх" прийдуть у пляжному дрес-коді та влаштують літню атмосферу на трибунах.

13 серпня киян очікує ще одне важке випробування – матч-відповідь 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ
08:00
6135
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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