Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Динамо приймає Шахтар в рамках 3-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Шахтар

10 серпня, Київ, НСК "Олімпійський". Пряма трансляція "Футбол 24"

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Головний матч першого кола чемпіонату знову випав на 3-й тур, на період літніх відпусток. Подібне траплятиметься ще багато разів, адже керівництво УПЛ ніяк не наважиться змінити архаїчну систему формування календаря – це особливо проблемно для Динамо, яке влітку традиційно виступає у кваліфікації ЛЧ. Ну, зате київським ультрас вдасться провести "пляжний перфоменс" на своєму секторі.

Динамо – Шахтар: прогноз на Класичний матч УПЛ

Олександру Хацкевичу перед дербі не позаздриш. Його лідери не набрали форму через травми на зборах, Шепелєв зламався на днях, Шапаренко вже відправився у дубль, а здоровий і налаштований Бєсєдін поки лише марнує гольові моменти. Новачки теж не вражають: Караваєв в якості вінгера не може замінити Циганкова, а у захисті в топ-матчах він не набагато надійніший за Кендзьору – ну а крутий опорник Кадірі провів на полі трохи більше 20 хвилин. Жерсон Родрігес тільки приїхав, зігравши тайм у Бельгії. І вся ця картина накладається на два матчі, в яких потрібна лише перемога!

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Втім, варто зазначити, що Динамо у новому сезоні виглядає набагато сильніше, ніж раніше. Так, футболістам десь може не вистачати індивідуальної майстерності, але в плані командної взаємодії кияни серйозно додали. "Біло-сині" стали рухатись набагато дисциплінованіше й злагодженіше, а фішкою стало активне вмикання центрхавів у атаку.

Зокрема, Шепелєву у Суперкубку відводилася функція "півота" (розгортання атаки, вихід з-під пресингу), а Гармаш та Буяльський постійно йдуть у штрафний на позицію форварда. В цьому плані варто відзначити Бєсєдіна, який грамотно тягає за собою захисників і підтримує глибину. Він дійсно корисний, але тільки при грі вперед – в типовому болоті УПЛ Артем часто розчиняється на полі. Втім, це характерно не тільки для нього.

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У Шахтаря перед Класичним також не все ідеально, але відсутність потреби в економії сил та стабільна кадрова ситуація дають "гірникам" явну перевагу. Луїш Каштру не втратив жодного лідера і навіть отримав посилення там, де не чекали – фантастично заграв Алан Патрік. Також прекрасно вжився в роль диспетчера Тарас Степаненко, а про тріо Ісмаїлі-Тайсон-Марлос годі й говорити. Донеччани у перших турах зустрічалися проти команд зі щільною обороною та жорстким стилем, однак суперники нічого не змогли зробити бразильським зіркам. Шахтар біжить, Шахтар грає, Шахтар бажає крові.

Втім, певні побоювання щодо дербі проти Динамо є. Варто почати з того, що "гірники" просто погано грають проти "біло-синіх" – команда Олександра Хацкевича може й не перемогти Шахтар, але точно зробить його життя на полі нестерпним. Донеччани постійно провалюються в позиційну та силову боротьбу, не можуть відкрити простір, в захисті регулярно страждають від контратак та дурних помилок, а у атаці більше діють від індивідуальної майстерності лідерів. Тут іншу другу проблему: не всі бразильці Шахтаря увійшли у сезон.

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Мова йде про Мораєса, який провалився у Суперкубку – Жуніор віддав всього 4 точні передачі вперед в останній третині поля. З Олександрією він взагалі розчинився, а у матчі проти Карпат він хоч і забив гол (і міг забити ще один), але загалом також діяв пасивно. Найкращий бомбардир минулого сезону на старті нового виглядає занадто важко. Грати без топового нападника у Класичному дербі Луїшу Каштру навряд чи б хотілося.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Це Класичне дербі стане 62-м в рамках чемпіоната України. 61 поєдинок цих команд в УПЛ зафіксував 24 перемоги Динамо та 20 звитяг Шахтаря, а ще 17 матчів завершились внічию.

2. Загальний рахунок протистояння у Класичних дербі, проведених в рамках чемпіонатів України – 77:70 на користь Динамо.

3. У Києві в рамках УПЛ було проведено 30 Класичних, в яких Динамо перемагало шістнадцять разів, а Шахтар – всього сім. Загальний рахунок протистояння у Києві – 45:29 на користь "столичних".

4. Найрезультативніший матч між цими командами був зіграний саме в рамках УПЛ – 12 грудня 2016 року у Києві динамівці поступились "гірникам" з рахунком 3:4.

5. Безпрограшна серія Шахтаря в чемпіонаті почалася 11 серпня минулого року й триває вже 31 матч (26 перемог, 5 нічиїх). Першу й останню поразку "гірникам" в УПЛ завдало саме Динамо (1:0).

6. Безпрограшний домашній серіал Динамо у зустрічах з Шахтарем триває 4 матчі (2 перемоги та 2 нічиї).

7. Динамо дві з трьох своїх найбільших поразок у чемпіонатах зазнало саме від Шахтаря (двічі по 0:3).

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Кадрова ситуація

Головною втратою киян у Класичному дербі може стати Шепелєв, який травмувався на розминці перед матчем проти Брюгге. Це дуже серйозна проблема, адже у Суперкубку саме гра Володимира мала ключове значення в організації гри Динамо в центрі. Також у Бельгії стало зрозуміло, що Циганков не встиг набрати форму – та і Вербіч поки що виглядає погірше за Де Пену. В якості заміни Бєсєдіну Хацкевич, ймовірно, поки що бачить Жерсона, адже Соль відіграв всього 25 хвилин зі Львовом – втім, навряд чи щось загрожує позиції Артема у старті. Дискваліфікованих же у складі "біло-синіх" немає.

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У Шахтаря ситуація стабільна. Точно не зіграють травмовані Малишев та Коваленко, а Кайоде ми вже не побачимо до кінця сезона – його відправили в оренду. Інших проблем зі складом "гірники" не мають, але існують питання щодо того, хто вийде в обороні. Хочолава у попередніх матчах занадто багато помилявся, а у Матвієнка вдався хороший поєдинок проти Карпат. Той, хто вийде у старті й не провалиться, з високою вірогідністю стане основним центрбеком протягом всього сезону.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльський – Караваєв, Гармаш, Де Пена – Бєсєдін

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Алан Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Шахтар, як це повелося в останні роки три, підходить до чергового Класичного в статусі однозначного фаворита. Нині номінальна перевага "гірників" особливо міцна, адже у них майже немає проблем у кадровому та функціональному плані – на відміну від суперника. Підопічним Олександра Хацкевича доведеться багато захищатися хоча б тому, що для якісної атаки чи бодай організації взаємодії нападу з тилами не вистачає футболістів. Буяльський, Гармаш і Сидорчук, звісно ж, відфеєрили у перших турах УПЛ, однак вже у Брюгге стало помітно, як їм важко під тиском.

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Шахтар буде тиснути, але чи готовий він зламати оборону киян? Поки що вона діяла досить переконливо, а от атаку Шахтаря оцінити важко. В першому турі вона заграла лише у другому таймі після переходу на схему 4-1-4-1, а з Карпатами все було вирішено до перерви – "гірники" підняли швидкість буквально на 15 хвилин, а цього замало для адекватної оцінки. Помітно лише, що все продовжує кружляти навколо Марлоса, Степаненка, Ісмаїлі, Тайсона та Алана Патріка – причому останні три роблять 70% роботи. Мораєс же розчаровує, тому завдання для захисників "біло-синіх" спрощується.

Шахтар завжди погано розкривав оборону Динамо, а у першому таймі першого туру навіть не зміг подолати автобус Олександрії. При цьому біля своїх воріт "гірники" дозволяли грати навіть Карпатам, а кияни у матчі за Суперкубок, маючи купу проблем, взагалі забили Пятову двічі. Втім, і донеччани один гол точно повинні забити, адже до цього вони забивали всім своїм суперникам. Ймовірно, на результативній нічиї команди й розійдуться, адже подібний рахунок на старті чемпіонату всіх цілком влаштовує.

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