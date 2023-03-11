"У разі невдачі кияни можуть забути про боротьбу за чемпіонство. Під питанням для них взагалі буде боротьба і за п'єдестал.

Без Супряги, але з Рамадані – Динамо прибуло в Ужгород на поєдинок проти СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 десь треба відкриватися, бо поряд Шахтар. Проте віддам мінімальну перемогу динамівцям, яким, повторюся, відступати просто нікуди", – цитує Саленка Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між дніпрянами та киянами відбудеться у неділю, 12 березня, в Ужгороді. Початок зустрічі о 13:00.

До слова, Динамо після 16-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 30 очок, СК Дніпро-1 з 36-ма пунктами перший (і має гру в запасі).

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