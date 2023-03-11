"В случае неудачи киевляне могут забыть о борьбе за чемпионство. Под вопросом для них вообще будет борьба и за пьедестал.

Без Супряги, но с Рамадани – Динамо прибыло в Ужгород на поединок против СК Днепр-1

СК Днепр-1 где-то надо открываться, потому что рядом Шахтер. Однако отдам минимальную победу динамовцам, которым, повторюсь, отступать просто некуда", – цитирует Саленко Zbirna.com.

Напомним, поединок между днепрянами и киевлянами состоится в воскресенье, 12 марта, в Ужгороде. Начало встречи в 13:00.

К слову, Динамо после 16-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 30 очков, СК Днепр-1 с 36-ю пунктами первый (и имеет игру в запасе).

"У вересні пішов у 9-й клас, а через два місяці дебютував у Вищій лізі": від унікального рекорду до роботи на хімзаводі