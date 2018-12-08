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Салаху отримав нагороду найкращого гравця матчу, але передав її Мілнеру – момент дня

18:17 2 Читать на русском
Салаху отримав нагороду найкращого гравця матчу, але передав її Мілнеру – момент дня
Мохамед Салах / The Sun

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах отримав нагороду найкращого гравця матчу з Борнмутом, але одразу вручив її своєму партнеру Джеймсу Мілнеру.

Ліверпуль у матчі 16 туру АПЛ розгромив на виїзді Борнмут (4:0), а форвард мерсисайдців Мохамед Салах отримав нагороду найкращого гравця матчу. Але "фараон" відзначився благородним вчинком.

Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Під час післяматчевого інтерв'ю, коли єгиптянину дали нагороду, він одразу передав її своєму партнеру Джеймсу Мілнеру, який стояв поруч і також давав коментар.

"Сподіваюсь, що ми разом щось виграємо, але я не візьму цю нагороду", – цитує Салаха The Sun.

Англія16 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Ліверпуль: Субота 08 грудня 2018

Борнмут
Матч завершено
0 : 4
Ліверпуль
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Теги
Англія Борнмут - Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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