Салаху отримав нагороду найкращого гравця матчу, але передав її Мілнеру – момент дня

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах отримав нагороду найкращого гравця матчу з Борнмутом, але одразу вручив її своєму партнеру Джеймсу Мілнеру.

Ліверпуль у матчі 16 туру АПЛ розгромив на виїзді Борнмут (4:0), а форвард мерсисайдців Мохамед Салах отримав нагороду найкращого гравця матчу. Але "фараон" відзначився благородним вчинком.

Борнмут – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Під час післяматчевого інтерв'ю, коли єгиптянину дали нагороду, він одразу передав її своєму партнеру Джеймсу Мілнеру, який стояв поруч і також давав коментар.

"Сподіваюсь, що ми разом щось виграємо, але я не візьму цю нагороду", – цитує Салаха The Sun.