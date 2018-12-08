Мілнер провів 500-й матч в АПЛ – це лише 13-й такий гравець в історії

Матч 15 туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль став особливим для капітана мерсисайдців Джеймса Мілнера.

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер вийшов у стартовому складі своєї команди на поєдинок 15 туру Прем'єр-ліги проти Борнмута. Цей матч став для 32-річного капітана Ліверпуля 500-м в кар'єрі в АПЛ, інформує Opta.

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Мілнер став лише 13 гравцем в історії, який досягнув такого показника. Цікаво, що гравець Ліверпуля став другим наймолодшим футболістом в історії, який зіграв вже 500 поєдинків в АПЛ (32 роки і 338 днів), поступившись лише Гарету Баррі.

В поточному сезоні Мілнер провів всі 14 матчів в АПЛ, а Ліверпуль після тих же 14 турів посідає 2 місце в чемпіонаті.

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