Форвард Ліверпуля Мохамед Салах присвятив вільний час участі в фотозйомці.

Єгиптянин дав інтерв'ю відомому американському журналу GQ magazine, який опублікував ще й кадри з фотосесії у стилі ретро.

"У мене не божевільні запити": Салах хоче залишитись в Ліверпулі

Салах постає перед читачами у найбільш різноманітних образах: від стриманого пальта до яскравої футболки чи нетипової безрукавки.

Одягнути звичну футбольну форму Мохамед матиме змогу вже у четвер, 13 січня, коли Ліверпуль протистоятиме Арсеналу у півфіналі Кубка англійської ліги.

Золоті 70-ті: Динамо, яке випередило... Динамо, найкращі у світі курці, Марадона отримує по зубах і ще 26 фото