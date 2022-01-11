Салах взяв участь у колоритній фотосесії: потужна доза ностальгії
16:14 - Читать на русском
Форвард Ліверпуля Мохамед Салах присвятив вільний час участі в фотозйомці.
Єгиптянин дав інтерв'ю відомому американському журналу GQ magazine, який опублікував ще й кадри з фотосесії у стилі ретро.
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Салах постає перед читачами у найбільш різноманітних образах: від стриманого пальта до яскравої футболки чи нетипової безрукавки.
Одягнути звичну футбольну форму Мохамед матиме змогу вже у четвер, 13 січня, коли Ліверпуль протистоятиме Арсеналу у півфіналі Кубка англійської ліги.
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