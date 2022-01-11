Салах принял участие в колоритной фотосессии: мощная доза ностальгии
16:14 - Читати українською
Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах посвятил свободное время участию в фотосъемке.
Египтянин дал интервью известному американскому журналу GQ magazine, который опубликовав еще и кадры с фотосессии в стиле ретро.
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Салах предстает перед читателями в самых разнообразных образах: от сдержанного пальто до яркой футболки или нетипичной безрукавки.
Надеть привычную футбольную форму Мохамед сможет уже в четверг, 13 января, когда Ливерпуль будет противостоять Арсеналу в полуфинале Кубка английской лиги.
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