Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах посвятил свободное время участию в фотосъемке.

Египтянин дал интервью известному американскому журналу GQ magazine , который опубликовав еще и кадры с фотосессии в стиле ретро.

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Салах предстает перед читателями в самых разнообразных образах: от сдержанного пальто до яркой футболки или нетипичной безрукавки.

Надеть привычную футбольную форму Мохамед сможет уже в четверг, 13 января, когда Ливерпуль будет противостоять Арсеналу в полуфинале Кубка английской лиги.

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