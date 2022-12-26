1. Німецький захисник Берті Фогтс (ліворуч) не встежив за італійським нападником Луїджі Рівою лише одного разу – на 104 хвилині. Цього вистачило для голу. Півфінал ЧС-1970, Італія – ФРН – 4:3. Матч століття!

2. Рей Кеннеді, хавбек Ліверпуля 70-х – початку 80-х. Нещодавно його не стало.

3. Квітень 1973-го. Копи хитрими прийомами джиу-джитсу заламали хулігана на Хіллсборо. Півфінал Кубка Англії Сандерленд – Арсенал (2:1).

4. Спекотна заруба на жахливому полі між Партизаном і Динамо Загреб (3:1). Сезон 1974/75.

5. У 1970-х Паоло Россі встиг пограти за Юве, Комо, Віченцу та Перуджу, а у 1982-му став чемпіоном світу і найкращим снайпером іспанського Мундіалю.

6. Стиляга і секс-символ 70-х Йохан Кройф.

7. Ох, які ошатні штани у Кройфа!

8. Зустріч могутніх дідуганів Реала у 1974-му: Канаріо, Дель Соль, Ді Стефано, Пушкаш, Хенто і Мігель Муньйос.

9. Фінал ЧС-1970. Капітан збірної Бразилії Карлос Альберто забиває у ворота італійського голкіпера Енріко Альбертозі, встановивши остаточний рахунок – 4:1.

10. Віченца – середняк італійської Серії А у сезоні 1969/70 (дев'яте місце).

11. Біл Шенклі везе додому Кубок Англії-1974. У фіналі його Ліверпуль познущався над Ньюкаслом – 3:0.

"Якщо ти другий – ти ніхто". Безсмертні правила життя Біла Шенклі, які повинен знати кожен "скаузер"

12. Січень 1974-го. До старту Мундіалю ще півроку, але робота з пошиття м'ячів на фабриці Adidas у Ландерсгаймі вже кипить.

13. Це – Дерек Дуган, північноірландський форвард Вулверхемптона кінця 60-х – початку 70-х. Зіграв за "вовків" 258 матчів, забив 95 голів.

14. Екзотична збірна Малайзії у 1973-му.

15. Шосте травня 1972-го. Вемблі приймає фінал Кубка Англії між Лідсом та Арсеналом. Юному уболівальнику забракло квитка, проте він дивиться телетрансляцію за кількасот метрів від поля бою.

16. Антоніо де ла Крус – оборонець Гранади початку 70-х, потім виступав за Барсу, а у 2003-му навіть встиг присісти на тренерську лаву "блаугранас".

17. Фіорентина святкує чергове взяття воріт. У тому десятилітті "Віолі" підкорився Кубок Італії-1975, а також бронза чемпіонату 1976/77.

18. Зірковий бек гладбахської Борусії Берті Фогтс і його стрімкий Porsche (1971 рік).

19. Аси збірної Бразилії на ЧС-1974. Верхній ряд: Лейвінья (Палмейрас), Жаірзінью (Ботафого). Нижній ряд: Паулу Сезар (Фламенго), Сезар Малуко (Палмейрас), Рівеліно (Корінтіанс).

20. Йохану Кройфу вистачало одного погляду від свого наставника Рінуса Міхелса. Видатна нідерландська епоха в історії Барселони.

21. Асколі приймає Кальярі у Кубку Італії 1972/73. Уславлений Луїджі Ріва (ліворуч) і Ренато Кампаніні.

22. У 1975-му збірну Італії очолив великий шанувальник тютюну і люльки Енцо Беарзот. Через сім років він зробить Скуадру Адзурру чемпіоном світу.

23. Сесар Луїс Менотті віддавав перевагу простим цигаркам, але також привів свою команду – збірну Аргентини – до тріумфу на Мундіалі-1978.

24. А це – заможний вболівальник зі стажем на матчі Барселона – Валенсія у 1978-му.

25. Джордж Бест, форвард Лос-Анджелес Ацтекс, зустрічає почесного гостя – Короля футболу!

26. Дієго Марадона отримує по зубах у своєму дебютному матчі за Аргентінос Хуніорс (1977 рік).

27. Гравці тбіліського Динамо на урочистостях після здобуття титулу чемпіона СРСР-1978. Шенгелія, Габелія, Чівадзе, Дараселія та інші. Їм вдалося випередити київське Динамо на 4 очки, а донецький Шахтар – на 5.

28. Майбутній наставник донецького Шахтаря Бернд Шустер у складі Кельна наприкінці 70-х.

29. Головний тренер Іпсвіча Боббі Робсон у 1979-му. Із провінційними "трактористами" він здобув Кубок Англії та Кубок УЄФА.

30. Джекі Гласс – одна з багатьох любовей Джорджа Беста (1971 рік).

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