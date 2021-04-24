Салах встановив рекорд Ліверпуля за результативністю – вражаюча серія єгиптянина
17:35 - Читать на русском
Кінцівка матчу проти Ньюкасла підпсувала настрій Мохамеду Салаху після чергового рекорду.
Джо Віллок 90+5’
90+5’ Джо Віллок
Мохамед Салах відкрив рахунок у матчі проти Ньюкасла, але втримати переможний рахунок Ліверпулю не вдалось (1:1).
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Цей гол допоміг єгиптянину вже третій сезон досягати позначки у 20 м'ячів в АПЛ, що не вдавалось ще жодному гравцю Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.
Нагадаємо, Мохамед приєднався до Ліверпуля у 2017-му, перейшовши з Роми за 42 млн євро.
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