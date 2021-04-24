Кінцівка матчу проти Ньюкасла підпсувала настрій Мохамеду Салаху після чергового рекорду.

Мохамед Салах відкрив рахунок у матчі проти Ньюкасла, але втримати переможний рахунок Ліверпулю не вдалось (1:1).

Драма із суддівським божевіллям у відеоогляді матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 1:1

Цей гол допоміг єгиптянину вже третій сезон досягати позначки у 20 м'ячів в АПЛ, що не вдавалось ще жодному гравцю Ліверпуля, повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.

Нагадаємо, Мохамед приєднався до Ліверпуля у 2017-му, перейшовши з Роми за 42 млн євро.

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