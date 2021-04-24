Чемпіонат Англії 2020/21, 33-й тур

Ліверпуль – Ньюкасл – 1:1

Голи: Салах, 3 – Віллок, 90+5

Шеффілд – Брайтон – початок о 22:00

Ліверпуль внаслідок осічки з Лідсом у минулому турі опустився аж на сьому позицію в турнірній таблиці, однак домашня перемога над Ньюкаслом повернула б мерсисайдців у зону Ліги чемпіонів – благо, відставання становило всього два очки. "Червоні" не стали затягувати з реалізацію цього важливого завдання, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині. Віідзначився Салах, який зачепився за м'яч на правому краю штрафного й ударом з розвороту поцілив у ближню дев'ятку – 1:0!

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Ньюкасл міг відігратись внаслідок закидання на хід Лонгстаффу на 20-й хвилині, але переграти Аліссона той не зумів. Ліверпуль відповів вагоном моментів, розстрілюючи ворота Дубравки з усіх кутів і дистанцій – господарі провели аж 22 удари (9 у площину), однак ні до перерви, ні після забити другий гол не вдалося. Покарання за марнотратство прилетіло у компенсований час, коли Сен-Максімен вивів Вілсона віч-на-віч з голкіпером – цього разу Аліссон не врятував "червоних". На жаль для "сорок", лайнсмени помітили у Каллума гру рукою, скасували взяття воріт.

Втім, гості не здалися. На 90+5-й хвилині Віллок прийняв скидку в центр штрафного й пробив з рикошетом від Фабінью – м'яч пішов у протихід Аліссону. 1:1! Нічия на Енфілді. Ліверпуль так і не повернувся в зону ЛЧ.

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