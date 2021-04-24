Драма із суддівським божевіллям у відеоогляді матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 1:1
17:07 - Читать на русском
Ліверпуль втратив перемогу над Ньюкаслом у 33 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Джо Віллок 90+5’
90+5’ Джо Віллок
Салах вивів "червоних" вперед вже на 3 хвилині, а далі почалися дива марнотратства. Атакувальні гравці Ліверпуля з вбивчих позицій били точно в Дубравку або повз ворота.
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Час розплати настав під завісу зустрічі. Каллум Вілсон зрівняв рахунок на 90+2 хвилині, проте рефері скасував гол через дотик руки. Ньюкасл провів ще одну масовану атаку і таки досяг свого завдяки удару Віллока з рикошетом. Клопп на бровці волав про порушення проти Робертсона, однак скасувати ще один гол арбітр не наважився – 1:1.
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