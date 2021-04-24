Салах вивів "червоних" вперед вже на 3 хвилині, а далі почалися дива марнотратства. Атакувальні гравці Ліверпуля з вбивчих позицій били точно в Дубравку або повз ворота.

Ньюкасл на останніх секундах вирвав нічию з Ліверпулем – мерсисайдці не змогли повернутись у зону Ліги чемпіонів

Час розплати настав під завісу зустрічі. Каллум Вілсон зрівняв рахунок на 90+2 хвилині, проте рефері скасував гол через дотик руки. Ньюкасл провів ще одну масовану атаку і таки досяг свого завдяки удару Віллока з рикошетом. Клопп на бровці волав про порушення проти Робертсона, однак скасувати ще один гол арбітр не наважився – 1:1.