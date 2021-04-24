Концовка матча против Ньюкасла подпортила настроение Мохаммеда Салаха после очередного рекорда.

Мохамед Салах открыл счет в матче против Ньюкасла, но удержать победный счет Ливерпулю не удалось (1:1).

Драма с судейским безумием в видеообзоре матча Ливерпуль – Ньюкасл – 1:1

Этот гол помог египтянину уже третий сезон достигать отметки в 20 мячей в АПЛ, что не удавалось еще ни одному игроку Ливерпуля, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

Напомним, Мохамед присоединился к Ливерпулю в 2017-м, перейдя из Ромы за 42 млн евро.

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