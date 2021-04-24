Салах установил рекорд Ливерпуля по результативности – впечатляющая серия египтянина
17:38 - Читати українською
Концовка матча против Ньюкасла подпортила настроение Мохаммеда Салаха после очередного рекорда.
Джо Виллок 90+5’
90+5’ Джо Виллок
Мохамед Салах открыл счет в матче против Ньюкасла, но удержать победный счет Ливерпулю не удалось (1:1).
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Этот гол помог египтянину уже третий сезон достигать отметки в 20 мячей в АПЛ, что не удавалось еще ни одному игроку Ливерпуля, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.
Напомним, Мохамед присоединился к Ливерпулю в 2017-м, перейдя из Ромы за 42 млн евро.
Ньюкасл на последних секундах вырвал ничью с Ливерпулем – мерсисайдцы не смогли вернуться в зону Лиги чемпионов
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