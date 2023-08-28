Ліверпулю доведеться зберігати витримку, щоб не відпустити Мохамеда Салах в останні дні трансферного вікна.

Аль-Іттіхад підготував нову пропозицію щодо 31-річного вінгера, повідомляє СBS Sport.

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Саудівці обіцяють Ліверпулю 100 млн євро фіксованими+50 млн бонусами за результативність. Самому Салаху дають зарплатню на рівні Неймара чи Кріштіану Роналду, а це понад 180 млн євро на рік. Зірка "червоних" нібито зацікавлений у такому вигідному переході.

Раніше Ліверпуль відхиляв будь-які спроби Аль-Іттіхада забрати Салаха. Ймовірно, єгиптянину доведеться самому наполягати на трансфері, щоб Юрген Клопп відпустив його.

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