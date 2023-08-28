Салах в Саудовскую Аравию: за звезду Ливерпуля предлагают астрономические 150 млн евро
Ливерпулю придется сохранять выдержку, чтобы не отпустить Мохамеда Салаха в последние дни трансферного окна.
Аль-Иттихад подготовил новое предложение по 31-летнему вингеру, сообщает СBS Sport.
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Саудовцы обещают Ливерпулю 100 млн евро фиксированными +50 млн бонусами за результативность. Самому Салаху дают зарплату на уровне Неймара или Криштиану Роналду, что составляет более 180 млн евро в год. Звезда "красных" якобы заинтересован в столь выгодном переходе.
Ранее Ливерпуль отвергал любые попытки Аль-Иттихада забрать Салаха. Вероятно, египтянину придется самому настаивать на трансфере, чтобы Юрген Клопп отпустил его.
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