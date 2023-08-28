Ливерпулю придется сохранять выдержку, чтобы не отпустить Мохамеда Салаха в последние дни трансферного окна.

Аль-Иттихад подготовил новое предложение по 31-летнему вингеру, сообщает СBS Sport.

Ливерпуль нашел скандальную замену Салаху, которого переманивают в Саудовскую Аравию

Саудовцы обещают Ливерпулю 100 млн евро фиксированными +50 млн бонусами за результативность. Самому Салаху дают зарплату на уровне Неймара или Криштиану Роналду, что составляет более 180 млн евро в год. Звезда "красных" якобы заинтересован в столь выгодном переходе.

Ранее Ливерпуль отвергал любые попытки Аль-Иттихада забрать Салаха. Вероятно, египтянину придется самому настаивать на трансфере, чтобы Юрген Клопп отпустил его.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков