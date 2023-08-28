Єгиптянин має надзвичайно щедру пропозицію від Аль-Іттіхада, яку готовий прийняти. Ліверпулю також підготували солідну компенсацію, але англійський клуб поки не дав дозволу на цей перехід.

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Ідея мерсисайдців полягає в тому, щоб зберегти Салаха бодай ще на один рік. Втім, Саудівська Аравія буде тиснути, щоб все відбулося вже цього літа. Саме тому Ліверпуль почав шукати гравців, які потенційно могли б замінити Мохамеда.

За інформацією A Bola, одним із кандидатів став Жоау Феліш. Португалець зіпсував взаємини з Атлетіко й публічно заявив, що хоче продовжити кар'єру в іншому місці. Щоб здійснити цей трансфер, Ліверпулю доведеться віддати майже всю суму, яку він отримає за Салаха. Різниця лише у тому, що форвард Атлетіко на 8 років молодший за єгиптянина.

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