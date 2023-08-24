Саудівська Аравія шукає підхід до мерсисайдців, щоб вмовити їх відпустити свого лідера. Аль-Іттіхад зробив новий крок до підписання нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.

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Як повідомляє Relevo, "тигри" запропонували єгиптянину контракт на три роки з зарплатнею у 240 мільйонів доларів. Салах дав згоду на перехід, втім, не буде форсувати свій відхід з Ліверпуля. Окрім величезної зарплатні, важливим фактором в ухваленні рішення є релігійні переконання Мохамеда. В Саудівській Аравії розташована найголовніша святиня для мусульман – Мекка.

Салах рік тому продовжив свою угоду з Ліверпулем. Його чинний контракт діє до 2025 року. За мерсисайдців 31-річний вінгер зіграв у 307 матчах, в яких забив 187 голів та віддав 80 асистів. Разом з Ліверпулем Салах здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що до Аль-Іттіхада цього літа приєдналися Карім Бензема, Н'голо Канте, Фабінью та Жота.

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