Саудівська Аравія продовжує полювати на європейських зірок. Нападник Ліверпуля Мохамед Салах тривалий час був ціллю саудівських клубів, втім, наставник мерсисайдців Юрген Клопп не планував відпускати одного зі своїх лідерів.

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Як інформує Руді Галетті, Аль-Іттіхад зробив покращену пропозицію щодо єгиптянина. Керівництво "тигрів" вважає, що запропоновані 100 мільйонів доларів можуть змінити думку Клоппа. Якщо Ліверпуль погодиться продати Салаха, то його трансфер буде найдорожчим в саудівській Про-лізі.

31-річний вінгер перейшов в Ліверпуль у 2017 році. Чинна угода Мохамеда Салаха розрахована ще на два сезони. За мерсисайдців єгиптянин зіграв у 307 матчах, в яких забив 187 голів та віддав 80 асистів. Разом з Ліверпулем Салах здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що до Аль-Іттіхада цього літа приєдналися Карім Бензема, Н'голо Канте, Фабінью та Жота.

До слова, найдорожчим трансфером наразі вважається перехід Неймара в Аль-Хіляль. Однак офіційної інформації щодо сум, які отримав ПСЖ за бразильця, немає. За даними Transfermarkt, Аль-Хіляль заплатив за Неймара 90 мільйонів євро.

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