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Салах перевершив досягнення Торреса та ще 2 легенд Ліверпуля і повторив неймовірний рекорд Оуена

16:00 366 Читать на русском
Салах перевершив досягнення Торреса та ще 2 легенд Ліверпуля і повторив неймовірний рекорд Оуена
Мане та Салах / офіційний сайт АПЛ

Вінгер англійського Ліверпуля Мохамед Салах продовжує золотими літерами вписувати власне ім'я до історії мерсисайдців.

25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане
 
Каллум Вілсон 9’
9’ Каллум Вілсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане

Гол єгиптянина у ворота Борнмута дозволив йому підкорити відразу 2 досягнення, повідомляє Opta Sports.

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Забитий Салахом м'яч став 70-м у перших ста матчах за Ліверпуль в АПЛ. Це найвищий показник в історії "червоних". Салах перевершив досягнення Фернандо Торреса (63 голи), Луїса Суареса та Роббі Фаулера (по 62). Окрім того, вінгер мерсисайдців оформив 20-й гол у цьому сезоні в усіх турнірах. Це означає, що Салах забивав 20+ м'ячів упродовж трьох кампаній поспіль. Це повторення клубного рекорду, що належить Майклу Оуену.

Нагадаємо, що Мохамед Салах перебрався на Енфілд влітку 2018 року. Італійська Рома отримала за нього 42 млн євро.

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Ліверпуль - Борнмут Ліверпуль Ліверпуль Англія АПЛ Фернандо Торрес Фернандо Торрес Майкл Оуен Майкл Оуен Луїс Суарес Луїс Суарес Мохамед Салах Мохамед Салах
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