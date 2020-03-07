Салах перевершив досягнення Торреса та ще 2 легенд Ліверпуля і повторив неймовірний рекорд Оуена

Вінгер англійського Ліверпуля Мохамед Салах продовжує золотими літерами вписувати власне ім'я до історії мерсисайдців.

Гол єгиптянина у ворота Борнмута дозволив йому підкорити відразу 2 досягнення, повідомляє Opta Sports.

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Забитий Салахом м'яч став 70-м у перших ста матчах за Ліверпуль в АПЛ. Це найвищий показник в історії "червоних". Салах перевершив досягнення Фернандо Торреса (63 голи), Луїса Суареса та Роббі Фаулера (по 62). Окрім того, вінгер мерсисайдців оформив 20-й гол у цьому сезоні в усіх турнірах. Це означає, що Салах забивав 20+ м'ячів упродовж трьох кампаній поспіль. Це повторення клубного рекорду, що належить Майклу Оуену.

Нагадаємо, що Мохамед Салах перебрався на Енфілд влітку 2018 року. Італійська Рома отримала за нього 42 млн євро.